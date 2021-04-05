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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تعليم القاهرة» يحتفل باليوم العالمي للضمير

الإثنين 05/أبريل/2021 - 09:47 ص
محمد عطية وكيل تعليم
محمد عطية وكيل تعليم القاهرة،
مصطفى عبدالله
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احتفلت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة باليوم العالمي للضمير الموافق 5 أبريل، عبر صفحاتها على شبكات التواصل الإجتماعي.

وقال محمد عطية وكيل تعليم القاهرة، إن يوم الضمير العالمي مناسبة متميزة تهدف لحل مشاكل المجتمع وإلهام الناس في أنفسهم لتحقيق السلام الداخلي.

وأكد عطية أن مديرية التربية والتعليم تبنت عدة مبادرات خاصة بالقيم الإنسانية وإعلاء القيم وتهدف إعلاء الضمير ونشر القيم، تحت شعار اجعلوا قلوبكم كافئدة الطير نقية

اليوم العالمي للضمير هو يوم عالمي للتوعية ويتم الاحتفال به في 5 أبريل، تخليدًا لذكرى أهمية الضمير البشري.

تأسس هذا اليوم من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 يوليو 2019 بتبني قرار الأمم المتحدة 73329، تم الاحتفال باليوم الدولي الأول للضمير في 5 أبريل 2020.

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