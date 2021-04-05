أسقف تكساس يفتتح المركز القبطي الأرثوذكسي بتينيسي الأمريكية

أعلن الأنبا يوسف، أسقف تكساس وجنوب الولايات المتحدة الأمريكية، افتتاح المركز القبطي الأرثوذكسي في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية.وأكد الأنبا يوسف، أن المركز مؤسسة خدمية غير ربحية، وهو المنظمة الرسمية والوحيدة للجالية القبطية بولاية تينيسي لخدمة أبناء الكنيسة والمجتمع الأمريكي دون تمييز، ويعمل المركز على توفير الخدمات التعليمية، الصحية والاجتماعية، التي يشرف عليها لجان متخصصة مكونة من متطوعين أقباط لمواجهة التحديات التي تواجه الحياة بهدف توحيد جهود المجتمع القبطي والاستثمار في أبناء الكنيسة لأجل بناء مستقبل أفضل وحياة كريمة لكل أسرة وفرد.