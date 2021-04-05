رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 05 أبريل 2021 الموافق 23 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

أسقف تكساس يفتتح المركز القبطي الأرثوذكسي بتينيسي الأمريكية

الإثنين 05/أبريل/2021 - 09:46 ص
الأنبا يوسف، أسقف
الأنبا يوسف، أسقف تكساس
مونيكا جرجس
طباعة
أعلن الأنبا يوسف، أسقف تكساس وجنوب الولايات المتحدة الأمريكية، افتتاح المركز القبطي الأرثوذكسي في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية.

وأكد الأنبا يوسف، أن المركز مؤسسة خدمية غير ربحية، وهو المنظمة الرسمية والوحيدة للجالية القبطية بولاية تينيسي لخدمة أبناء الكنيسة والمجتمع الأمريكي دون تمييز، ويعمل المركز على توفير الخدمات التعليمية، الصحية والاجتماعية، التي يشرف عليها لجان متخصصة مكونة من متطوعين أقباط لمواجهة التحديات التي تواجه الحياة بهدف توحيد جهود المجتمع القبطي والاستثمار في أبناء الكنيسة لأجل بناء مستقبل أفضل وحياة كريمة لكل أسرة وفرد.

موضوعات متعلقة

الباز: عبد الله رشدي «نكرة» ويسيء للبلد والدين والتاريخ

تفاصيل القبض على 3 مطربين بينهم حسن شاكوش أثناء افتتاح كافيه بمدينة نصر

وزير الخارجية من كينشاسا: تفاوضنا لعشر سنوات حول سد النهضة.. وأمامنا فرصة أخيرة

أحمد حسام «ميدو» يستقيل من «بيراميدز»


الصور

image description

جامعة دمياط تستعد لزيارة وزير التعليم العالي غدا

image description

الخيام مساكنهم والرعي أبرز أعمالهم.. حياة العرب الرحالة في مصر

image description

مصرع شاب في حادث مروري بدمياط

image description

«حفيدة حتشبسوت».. رضوى البحيري في جلسة تصوير خاصة لـ«الدستور»

image description

محافظ أسيوط يكرم المشرفين على وحدة أورام الثدى بالمستشفى العام

الأكثر قراءة

تفاصيل القبض على 3 مطربين بينهم حسن شاكوش أثناء افتتاح كافيه بمدينة نصر

أحمد حسام «ميدو» يستقيل من «بيراميدز»

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

خاص| فيديو يرصد مخالفات كوفي شوب حسن شاكوش الذي أغلقته أجهزة الأمن

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

مقتل 20 شخصًا في غرق عبارة ببنجلاديش

أحمد حسام «ميدو» يستقيل من «بيراميدز»

اليابان تتسلم شحنة من لقاح «فايزر-بيونتك» لبدء تطعيم كبار السن

مورينيو: افتقدنا بعض المدافعين خلال تعادلنا مع نيوكاسل

أيام زمان

لماذا فشل أحمد رمزي في الزواج من شمس البارودي؟

فقد سمعه ولم يمش في جنازته أحد.. مأساة زكي رستم

«كل الستات بتحبه».. شقيقة رشدي أباظة تكشف أسرار الدنجوان

«نص كلمة»... كيف سبق أحمد رجب «تويتر» بنصف قرن؟

مقالات الرأي
د. منى حلمى
المشهد الأول.. حب النفس
عمرو خالد
كيف تحبب ابنك فى ذكر الله؟
ماجد حبته
مجنونة العرش
ماجد حبته
من التحرير.. إلى الحضارة
المزيد

الثقافة

«أحلام شتوية» ينطلق على مسرح الحديقة الدولية (صور)

سعيد ناشيد عن موكب المومياوات: ليلة تجلى الرّوح المصرية

افتتاح تجريبى لقاعة «ضي» الجديدة وصالون الراحل شاكر عبدالحميد (صور)

«هؤلاء هم الإخوان».. الأكثر مبيعا بمعرض الإسكندرية للكتاب