«أحلام شتوية» ينطلق على مسرح الحديقة الدولية (صور)

افتتحت الفنانة وفاء الحكيم، مدير فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة بالبيت الفني للمسرح، مساء أمس الأحد، عرضي "حقول القراميط"، و"ملك الشتاء"، أول عروض مشروع "أحلام شتوية" للفرقة، على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر، حيث يقدم العرضين متعاقبين أيام الأحد والخميس والجمعة في تمام السابعة مساء.جدير بالذكر أن مشروع مشروع "أحلام شتوية" هو مسرحي لفرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة، يضم 6 عروض مسرحية، يقدم كل 10 أيام عرضين، باستخدام أسلوب "فيلي-مسرح" والذي يعتمد على المزج ما بين المشاهد السينمائية والمسرحية الحية، على المسرح، حيث تم عمل الأفلام من لوحات أطفال فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة باستخدام تقنيات التحريك، ووصل عدد لوحات الأطفال المستخدمة إلى 1800 لوحة.عرضي "حقول القراميط" و"ملك الشتاء" من تأليف محمد عبد الحافظ ناصف، من بطولة عمرو عادل، مادونا، شيماء أبو بكر، سيف، وفناني فرقة مسرح الشمس، موسيقى وألحان وائل عوض، ديكور نهاد السيد، ويشرف على عروض المشروع وفاء الحكيم، فيلم الرسوم المتحركة من تصميم كريم ضاحي، من إخراج يوسف أبوزيد.