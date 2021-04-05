الكنيسة تطلق الحلقة الأحدث من «فرح عظيم» (فيديو)

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "فرح عظيم" للبابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وتناولت الإصحاح الرابع من الإنجيل بحسب ما رواه القديس يوحنا تلميذ المسيح.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أطول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو الصوم الكبير، والذي يستغرق 55 يومًا، ينقطع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا.