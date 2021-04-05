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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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إشادة دولية بجهود قناة السويس في إنهاء أزمة السفينة الجانحة

الإثنين 05/أبريل/2021 - 09:31 ص
أزمة السفينة الجانحة
أزمة السفينة الجانحة
مصطفى دياب
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ثمنت العديد من الهيئات والمؤسسات المعنية بالملاحة والتجارة العالمية، جهود هيئة قناة السويس في إنهاء أزمة السفينة الجانحة في وقت قياسي وبدون خسائر.

وأورد خطاب من المنظمة البحرية الدولية "IMO"، موجه للسفير المصري في لندن، ممثل مصر الدائم في المنظمة تقدير الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية وكافة أعضائها، للجهود الكبيرة التي قامت بها الحكومة المصرية لمواجهة التحديات التي شكلها جنوح السفينة "إيفير جيفن" في قناة السويس، وتعويمها بنجاح، ما سمح باستئناف حركة الملاحة في واحد من أهم الممرات الملاحية العالمية.

ومن جهتها، أعربت شركة "إيفر جرين" في بيان لها عن بالغ تقديرها لهيئة قناة السويس وما قامت به من جهود نحو حل هذه الأزمة الصعبة.
إشادة دولية بجهود قناة السويس في إنهاء أزمة السفينة الجانحة
إشادة دولية بجهود قناة السويس في إنهاء أزمة السفينة الجانحة
إشادة دولية بجهود قناة السويس في إنهاء أزمة السفينة الجانحة
إشادة دولية بجهود قناة السويس في إنهاء أزمة السفينة الجانحة

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