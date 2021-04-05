إشادة دولية بجهود قناة السويس في إنهاء أزمة السفينة الجانحة

ثمنت العديد من الهيئات والمؤسسات المعنية بالملاحة والتجارة العالمية، جهود هيئة قناة السويس في إنهاء أزمة السفينة الجانحة في وقت قياسي وبدون خسائر.وأورد خطاب من المنظمة البحرية الدولية "IMO"، موجه للسفير المصري في لندن، ممثل مصر الدائم في المنظمة تقدير الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية وكافة أعضائها، للجهود الكبيرة التي قامت بها الحكومة المصرية لمواجهة التحديات التي شكلها جنوح السفينة "إيفير جيفن" في قناة السويس، وتعويمها بنجاح، ما سمح باستئناف حركة الملاحة في واحد من أهم الممرات الملاحية العالمية.ومن جهتها، أعربت شركة "إيفر جرين" في بيان لها عن بالغ تقديرها لهيئة قناة السويس وما قامت به من جهود نحو حل هذه الأزمة الصعبة.