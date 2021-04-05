حدث فى مثل هذا اليوم.. تذكار صلب السيد المسيح

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الاثنين، بذكرى صلب السيد المسيح.وقال كتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ"السنكسار"، إن "في هذا اليوم تذكار صلب السيد المسيح له المجد بالجسد من أجل خلاص العالم. وقد ذكر الكتاب المقدس أنه حدثه ظلمة عظيمة عن وجه الأرض كلها من الساعة السادسة إلى الساعة التاسعة إذ أخفت الشمس شعاعها عندما رأت خالقها محتجبا بالجسد المرئي ومعلقا بإرادته على خشبة الصليب".وأضاف: "وقد أمال الرأس وأسلم الروح وتعلمنا الكنيسة المقدسة أن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين وأنه نزل إلى الجحيم من قبل الصليب ليخلص المعتقلين فيه. وعلي هذا قال بطرس الرسول: "مماتا في الجسد ولكن محيى في الروح. الذي فيه أيضا ذهب فكرز للأرواح التى في السجن " ( 1 ) 1 بط 3: 18 و19 ففي السموات كان متعاليا، وفي الأرض مخلصا سبحانه جلت قدرته. لا يخلو منه مكان. الذي فدانا بذاته وفتح لنا باب ملكوته له المجد والقدرة والسلطان إلى الأبد".وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أطول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو الصوم الكبير، والذي يستغرق 55 يومًا، ينقطع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا.