محافظة القاهرة تشكر رؤساء الأحياء بعد نقل موكب المومياوات

تقدمت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، ببالغ الشكر والتقدير لرؤساء الأحياء الواقعة بنطاق خط سير موكب المومياوات الملكيّة لما بذلوه من مجهودات غير مسبوقة وعمل جاد استمر ليل نهار فى تطوير خط السير، والذى ساهم بشكل كبير فى وصول الموكب المهيب إلى هذا المظهر الرائع الذى أبهر العالم بأثره والذى ملأ أفئدة كل مصرى بالفخر والاعتزاز بالماضى والحاضر والامل فى مستقبل مشرق.كما توجهت بالشكر للتنفيذين بالمنطقة الجنوبية والاحياء المعنية وكل من ساهم فى هذا المشروع القومى المبهر لما بذلوه من مجهودات كل فى مجاله.كما توجهت عبد المنعم بالشكر للتنفيذين بالمنطقة الجنوبية والأحياء المعنية وكل من ساهم في هذا المشروع المبهر لما بذلوه من مجهودات، مؤكدة أن التكاتف وبذل الجهود يعد تأكيدا على تجسيد معاني الوحدة وترسيخ معاني الفخر والانتماء والوفاء للوطن.