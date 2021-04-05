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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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علاج جديد يختصر وقت مريض سرطان الثدي في المستشفى من ساعتين لـ5 دقائق

الإثنين 05/أبريل/2021 - 09:29 ص
مريض سرطان الثدي
مريض سرطان الثدي
أ ش أ
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بدأت دائرة الصحة الوطنية في بريطانيا، بتقديم علاج جديد لسرطان الثدي سيختصر الوقت الذي يقضيه المريض في المستشفى من ساعتين ونصف الساعة إلى 5 دقائق.

وقالت دائرة الصحة، حسبما أفادت قناة "الحرة"، إن الحقنة الجديدة ستقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بكورونا، وذلك لأن الوقت الذي سيقضيه مرضى السرطان في المستشفى سيصبح أقل.

وقالت "ديليث مورغان"، الرئيسة التنفيذية لجمعية "سرطان الثدي الآن" الخيرية، إن الموافقة على علاج "فيسغو" من قبل دائرة الصحة هي "أخبار رائعة لآلاف النساء اللواتي سيستفدن من طريقة علاج أسرع وأكثر لطفا".

والعلاج المسمى "فيسغو" سيتم طرحه في جميع أنحاء إنكلترا من قبل دائرة الصحة، وسيتم تقديمه لمرضى سرطان الثدي الذين يخضعون للعلاج الكيميائي. وسيكون متاحا للأشخاص المصابين بسرطان الثدي الإيجابي HER2، والذي يمثل 15% من جميع أنواع السرطانات.

وأوضحت دائرة الصحة أن أكثر من 3600 مريض جديد سيستفيدون سنويا من العلاج، وأن علاج "فيسغو" هو جرعة واحدة وعبارة عن "مزيج من عقاقير بيرتوزوماب وتراستوزوماب"، وكلاهما كان من الممكن إعطاؤها في السابق من خلال حقن وريدية منفصلة.

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