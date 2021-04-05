رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 05 أبريل 2021 الموافق 23 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إسرائيل: قاعدة النقب تتسلم أكثر طائرات التجسس تطورا في العالم

الإثنين 05/أبريل/2021 - 09:26 ص
طائرات التجسس
طائرات التجسس
عبير سليم
طباعة
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي ووزارة الأمن الإسرائيلية، بأن قاعدة "النقب" الجوية، تسلمت أمس الأحد، أكثر طائرات المخابرات تطورا في العالم، من طراز أورون.

وأوضح المتحدث باسم الجيش والمتحدثة باسم وزارة الأمن، في بيان، أن هذه الطائرات ستزود ببنية تحتية استخبارية متعددة المهام، قائمة على أنظمة استخبارية فائقة التطور، ما يتيح المجال أمام أذرع الجيش المختلفة، للحفاظ على التفوق الاستخباري أمام التحديات القائمة في المنطقة والتي تواجها البلاد، حسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن "i24news" الإسرائيلية، اليوم الإثنين.

وقال قائد القوات الجوية، اللواء عميكام نوركين، إن طائرات "أورون" تدل على مدى تطور القوة الجوية لضمان استمرار التفوق الاستخباراتي لإسرائيل في سماء الشرق الأوسط، وحماية الأجواء الإسرائيلية.

وأشار إلى أن "قدرات الطائرة آخذة في الازدياد، وأن الطائرة تعتبر إضافة إلى القدرات العملياتية والاستراتيجية الموجودة بالفعل في القوات الجوية، والتي سوف تضمن استمرار الحفاظ على تفوقها في سماء الشرق الأوسط وحماية سماء إسرائيل".

وبحسب موقع "i24news" العبري، تم تطوير طائرات "أورون" من قبل إدارة الأبحاث وتطوير الأسلحة والبنية التحتية التكنولوجية التابعة لوزارة الأمن الإسرائيلي والقوات الجوية وقسم المخابرات والصناعة البحرية والجوية، بعد استخلاص العبر من حروب وعمليات الماضي.

ووفقا للموقع، تتميز طائرات "أورون" بأداء طيران ممتاز، وتكلفة صيانة منخفضة، كما سيتم تجهيزها بالرادار وأنظمة استخبارات متطورة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الخارجية من كينشاسا: تفاوضنا لعشر سنوات حول سد النهضة.. وأمامنا فرصة أخيرة

وزير التعليم يوضح حقيقة الرجوع لنظام «البوكليت»

استشهاد ضابط ومقتل مرتكب مذبحة الفيوم في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة

رجل أعمال من أصل إسرائيلى: أردت مساعدة صديقى الأمير حمزة


الصور

image description

جامعة دمياط تستعد لزيارة وزير التعليم العالي غدا

image description

الخيام مساكنهم والرعي أبرز أعمالهم.. حياة العرب الرحالة في مصر

image description

مصرع شاب في حادث مروري بدمياط

image description

«حفيدة حتشبسوت».. رضوى البحيري في جلسة تصوير خاصة لـ«الدستور»

image description

محافظ أسيوط يكرم المشرفين على وحدة أورام الثدى بالمستشفى العام

الأكثر قراءة

تفاصيل القبض على 3 مطربين بينهم حسن شاكوش أثناء افتتاح كافيه بمدينة نصر

أحمد حسام «ميدو» يستقيل من «بيراميدز»

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

خاص| فيديو يرصد مخالفات كوفي شوب حسن شاكوش الذي أغلقته أجهزة الأمن

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

مقتل 20 شخصًا في غرق عبارة ببنجلاديش

أحمد حسام «ميدو» يستقيل من «بيراميدز»

اليابان تتسلم شحنة من لقاح «فايزر-بيونتك» لبدء تطعيم كبار السن

مورينيو: افتقدنا بعض المدافعين خلال تعادلنا مع نيوكاسل

أيام زمان

لماذا فشل أحمد رمزي في الزواج من شمس البارودي؟

فقد سمعه ولم يمش في جنازته أحد.. مأساة زكي رستم

«كل الستات بتحبه».. شقيقة رشدي أباظة تكشف أسرار الدنجوان

«نص كلمة»... كيف سبق أحمد رجب «تويتر» بنصف قرن؟

مقالات الرأي
د. منى حلمى
المشهد الأول.. حب النفس
عمرو خالد
كيف تحبب ابنك فى ذكر الله؟
ماجد حبته
مجنونة العرش
ماجد حبته
من التحرير.. إلى الحضارة
المزيد

الثقافة

«أحلام شتوية» ينطلق على مسرح الحديقة الدولية (صور)

سعيد ناشيد عن موكب المومياوات: ليلة تجلى الرّوح المصرية

افتتاح تجريبى لقاعة «ضي» الجديدة وصالون الراحل شاكر عبدالحميد (صور)

«هؤلاء هم الإخوان».. الأكثر مبيعا بمعرض الإسكندرية للكتاب