بدء الحوار المجتمعي لتطوير محيط مسجد الحاكم وباب زويلة

أجرى المهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية وفريق عمل الصندوق زيارة للمنطقة المحيطة بمسجد الحاكم وباب زويلة.وعقد لقاء مع فئات متعددة من السكان، وذلك لبدء الحوار المجتمعي وتوضيح رؤية الدولة في تطوير المناطق التاريخية والتي تهدف إلى الحفاظ على التراث العمراني واستعادة الدور الحيوى لهذه المناطق.ويأتي الحوار المجتمعي لمشروع تطوير القاهرة التاريخية، في إطار خطة الدولة لإعادة إحياء وتوظيف ودمج النسيج العمراني التاريخي.