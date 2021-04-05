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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تداول 27 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

الإثنين 05/أبريل/2021 - 09:25 ص
ميناء دمياط
ميناء دمياط
أ ش أ
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أعلنت هيئة ميناء دمياط اليوم ال‘ثنين، أن حركة تداول سفن البضائع العامة والحاويات بالميناء بلغت 27 سفينة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الهيئة، في بيان اليوم، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 40 ألفا و820 طن شملت 12 ألفا و217 طن فوسفات و5802 طن رمل و20 ألفا و317 طن يوريا و1400 طن ألواح جبس و394 طن ايثانول و690 طن نترات أمونيوم، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 31 ألفا و845 طن شملت 15 ألفا و63 طن ذرة و11 ألفا و168 طن قمح و500 طن فول صويا و475 طن خشب زان و1407 طن ابلاكاش و2537 طن صودا و695 طن سلك حديد.

وأضافت أن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 674 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (بطاطس وخرشوف وجزر وخس وورق عنب) وحاصلات زراعية (زيتون وبصل وثوم) وفاكهة (فراولة وبرتقال وخوخ) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات ولبنان والمغرب والسعودية ومالطا وفرنسا وبلجيكا وإنجلترا وسلوفينيا وكرواتيا وألمانيا وإسبانيا والصين والهند، فيما بلغت حاويات الوارد 389 حاوية مكافئة وحاويات الترانزيت 3325 حاوية مكافئة.

وأوضحت أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 38 ألفا و627 طنا، فيما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 178 ألفا و868 طنا، وتداول 3907 شاحنة.

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