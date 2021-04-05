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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ماليزيا تستأنف استخدام لقاح «أسترازینیكا» المضاد لكورونا

الإثنين 05/أبريل/2021 - 09:24 ص
لقاح أسترازینیكا
لقاح أسترازینیكا
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قال المدیر العام للصحة الماليزية الدكتور نور ھشام عبدالله، إن مالیزیا سوف تستأنف استخدام لقاح مضاد لفیروس كورونا المستجد.. مؤكدا أن الحوادث المترتبة على استخدامه تعد نادرة منعزلة، وبناء على ذلك، فإن الفوائد تفوق المخاطر.

ونقلت وكالة الأنباء الماليزية اليوم الاثنين عن عبدالله قوله، إن بلاده ستواصل استخدام اللقاح، لعدم وجود أي أسباب في إيقافه إلا أنه أشار إلى أن مالیزیا بحاجة إلى أن تكون أكثر حذرا بشأن استخدامه بسبب حدوث جلطات الدم والوفیات نتيجة من استخدامه في عدة دول.

جدير بالذكر أن الوزير المنسق لبرنامج تطعیم كوفید-19 الماليزي خیري جمال الدین قال إن الحكومة قد أعدت عدة خطط احتیاطیة إذا تم تأجیل استخدام لقاح "أسترازینیكا" وسیتم اتخاذ تلك الخطط إذا اكتشف أنه غير مناسب للاستخدام في ھذه البلاد.

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