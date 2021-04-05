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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

مورينيو: افتقدنا بعض المدافعين خلال تعادلنا مع نيوكاسل

الإثنين 05/أبريل/2021 - 09:24 ص
جوزيه مورينيو
جوزيه مورينيو
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قال جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، إنه افتقد المدافعين توبي ألديرفيريلد وسيرج أورييه، خلال التعادل 2-2، مع نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، أمس الأحد، لأنهما لم يعودا للفريق بعد أداء الواجب الدولي في الوقت المناسب للخضوع لاختبارات كورونا (كوفيد-19).

وأضاف مورينيو، أن البلجيكي ألديرفيريلد وأورييه لاعب ساحل العاج عادا فقط لمقر النادي يوم السبت، بينما خضع بقية لاعبي الفريق لفحوص (كوفيد-19) في منتصف الأسبوع الماضي.

وتابع في حديث مع الصحفيين عقب المباراة: "ذهبا لأداء الواجب الدولي ولم يخضعا لفحوص (كوفيد-19) في الوقت المناسب من أجل المشاركة في المران يوم الخميس ولا حتى الجمعة، عادا فقط يوم السبت".

وأضاف: "اللاعبون الذين عادوا إلى لندن يوم الأربعاء بعد المباريات الدولية وهؤلاء الذين لعبوا في لندن، مثل لاعبي منتخب إنجلترا، خضعوا للفحص وكان بوسعهم المران أيام الخميس والجمعة والسبت"، مشددًا: "لا أريد أن أقول إن هذا عدم انضباط.، لا أريد أن أقول ذلك".

وأشار المدرب البرتغالي إلى أن الأخطاء الدفاعية كلفت فريقه الكثير بعد فشله في الحفاظ على تقدمه أمام نيوكاسل.

ويحتل توتنهام المركز الخامس في الدوري الممتاز ويستضيف مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني يوم الأحد المقبل.

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