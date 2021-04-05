رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 05 أبريل 2021 الموافق 23 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

6 مراكز جديدة لتلقي لقاح كورونا بالدقهلية

الإثنين 05/أبريل/2021 - 09:22 ص
الدكتور سعد مكي،
الدكتور سعد مكي،
الدقهلية : عمرو الحوتى
طباعة
قال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إنه تم اختيار 6 مراكز جديدة للمواطنين الراغبين بتطعيم فيروس كورونا بـ"صهرجت الكبرى بميت غمر، مستشفى شربين،مستشفى أجا، مستشفى منية النصر، مستشفى نبروه، مركز طب أسرة الربع بتمى الأمديد) بالإضافة إلى (طلخا، المنزلة، دكرنس، السنبلاوين، بلقاس، مستشفى ميت غمر، مستشفى المنصورة العام الجديد)، ليبلغ إجمالي مراكز التطعيم بلقاح فيروس كورونا بالدقهلية 13 مركزا.

وأضاف مكي، أنه وجه وكلاء المديرية للقيام بجولات ميدانية للتأكد من جاهزية الأماكن التي تم اختيارها لاستقبال المواطنين الراغبين بتطعيم كورونا، وحث مديري المستشفيات والإدارات على الحرص على الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية ومطابقة الأماكن لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ومنع التكدس والتأمين الأمني والطبي لها، والتأكد من توافر أماكن ذات مساحات مناسبة لأخذ جرعتي اللقاح الأولى والثانية وأماكن حفظ الطعوم.

واشار إلى أن المراكز الجديدة أضيفت بالفعل على موقع الحجز، حيث يمكن للمواطنين الحجز وتلقي اللقاح في مراكزهم دون الحاجة للسفر، داعيا الجميع للتسجيل على الموقع الإلكتروني لتسجيل اللقاح: www.egcovac.mohp.gov.eg.

وناشد وكيل وزارة صحة كفر الشيخ المواطنين لتجنب التجمعات العائلية ومنع التجمعات في المناسبات كالأفراح وسرادقات العزاء والمحافظة على التباعد الاجتماعي بين الأفراد في الأماكن العامة.

موضوعات متعلقة

أسعار الدواجن اليوم الأحد 4-4-2021 فى الأسواق

الباز: عبد الله رشدي «نكرة» ويسيء للبلد والدين والتاريخ

استشهاد ضابط ومقتل مرتكب مذبحة الفيوم في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة

وزير التعليم يوضح حقيقة الرجوع لنظام «البوكليت»


الصور

image description

جامعة دمياط تستعد لزيارة وزير التعليم العالي غدا

image description

مصرع شاب في حادث مروري بدمياط

image description

«حفيدة حتشبسوت».. رضوى البحيري في جلسة تصوير خاصة لـ«الدستور»

image description

محافظ أسيوط يكرم المشرفين على وحدة أورام الثدى بالمستشفى العام

image description

شابان يزينان أكشاك الكهرباء في أسوان: «هنحكي فلكلور بلدنا» (صور)

الأكثر قراءة

تفاصيل القبض على 3 مطربين بينهم حسن شاكوش أثناء افتتاح كافيه بمدينة نصر

خاص| فيديو يرصد مخالفات كوفي شوب حسن شاكوش الذي أغلقته أجهزة الأمن

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

الشرطة تغلق كوفي شوب حسن شاكوش بالشمع الأحمر

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

مورينيو: افتقدنا بعض المدافعين خلال تعادلنا مع نيوكاسل

ميسي مهدد بالغياب عن الكلاسيكو أمام ريال مدريد

العواصف تقتل وتصيب 6.. وتدمر آلاف البيوت في تايلاند

إعصار استوائي يقتل 76 ويشرد الآلاف في إندونيسيا

أيام زمان

لماذا فشل أحمد رمزي في الزواج من شمس البارودي؟

فقد سمعه ولم يمش في جنازته أحد.. مأساة زكي رستم

«كل الستات بتحبه».. شقيقة رشدي أباظة تكشف أسرار الدنجوان

«نص كلمة»... كيف سبق أحمد رجب «تويتر» بنصف قرن؟

مقالات الرأي
د. منى حلمى
المشهد الأول.. حب النفس
عمرو خالد
كيف تحبب ابنك فى ذكر الله؟
ماجد حبته
مجنونة العرش
ماجد حبته
من التحرير.. إلى الحضارة
المزيد

الثقافة

سعيد ناشيد عن موكب المومياوات: ليلة تجلى الرّوح المصرية

افتتاح تجريبى لقاعة «ضي» الجديدة وصالون الراحل شاكر عبدالحميد (صور)

«هؤلاء هم الإخوان».. الأكثر مبيعا بمعرض الإسكندرية للكتاب

تفاصيل افتتاح متحف محمود خليل وحرمه بعد إغلاق 10 سنوات