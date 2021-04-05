6 مراكز جديدة لتلقي لقاح كورونا بالدقهلية

قال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إنه تم اختيار 6 مراكز جديدة للمواطنين الراغبين بتطعيم فيروس كورونا بـ"صهرجت الكبرى بميت غمر، مستشفى شربين،مستشفى أجا، مستشفى منية النصر، مستشفى نبروه، مركز طب أسرة الربع بتمى الأمديد) بالإضافة إلى (طلخا، المنزلة، دكرنس، السنبلاوين، بلقاس، مستشفى ميت غمر، مستشفى المنصورة العام الجديد)، ليبلغ إجمالي مراكز التطعيم بلقاح فيروس كورونا بالدقهلية 13 مركزا.وأضاف مكي، أنه وجه وكلاء المديرية للقيام بجولات ميدانية للتأكد من جاهزية الأماكن التي تم اختيارها لاستقبال المواطنين الراغبين بتطعيم كورونا، وحث مديري المستشفيات والإدارات على الحرص على الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية ومطابقة الأماكن لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ومنع التكدس والتأمين الأمني والطبي لها، والتأكد من توافر أماكن ذات مساحات مناسبة لأخذ جرعتي اللقاح الأولى والثانية وأماكن حفظ الطعوم.واشار إلى أن المراكز الجديدة أضيفت بالفعل على موقع الحجز، حيث يمكن للمواطنين الحجز وتلقي اللقاح في مراكزهم دون الحاجة للسفر، داعيا الجميع للتسجيل على الموقع الإلكتروني لتسجيل اللقاح: www.egcovac.mohp.gov.eg.وناشد وكيل وزارة صحة كفر الشيخ المواطنين لتجنب التجمعات العائلية ومنع التجمعات في المناسبات كالأفراح وسرادقات العزاء والمحافظة على التباعد الاجتماعي بين الأفراد في الأماكن العامة.