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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

479 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أرمينيا

الإثنين 05/أبريل/2021 - 09:21 ص
كورونا في أرمينيا
كورونا في أرمينيا
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أعلنت وزارة الصحة الأرمينية تسجيل 479 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 197 ألفًا و113 إصابة.

وأوضحت الوزارة، حسبما أوردت وكالة أنباء "أركا" الأرمينية اليوم الإثنين، أن هناك 880 شخصا تماثلوا للشفاء ليصل إجمالي المتعافين إلى 176 ألفًا و889 متعافيا.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 22 حالة وفاة جديدة؛ ليبلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 3614 وفاة بينها 923 حالة توفت لإصابتهم بأمراض أخرى.

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