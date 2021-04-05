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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تكمل اختبارات غواصة «أسلحة يوم القيامة» سبتمبر المقبل

الإثنين 05/أبريل/2021 - 09:19 ص
اختبارات غواصة
اختبارات غواصة
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أعلنت الصناعات العسكرية الروسية أن الاختبارات الجارية على الغواصة النووية التجريبية "بيلجورود" الحاملة لغواصات "بوسيدون" المسيرة، ستكتمل بحلول سبتمبر القادم.

وذكرت الصناعات العسكرية الروسية، اليوم الإثنين، أن الغواصة النووية الجديدة تمر الآن بمرحلة اختبارات على الإرساء، كما جرى إطلاق المفاعل على متنها.

وأشارت إلى أنه "تم إطلاق مفاعل في الغواصة بيلجورود، وتجري اختبارات الإرساء، وبعد ذلك ستجري اختبارات المصنع والاختبارات الحكومية، وستكتمل بحلول سبتمبر سلسلة الاختبارات جميعها".

يشار إلى أن الغواصة النووية متعددة الأغراض "بيلجورود"، هي غواصة تجريبية تحمل غواصات (طوربيدات) "بوسيدون" المسيرة، المعروفة بسلاح يوم القيامة.

وتنتمي هذه الغواصة النووية الجديدة إلى المشروع "949A"، وقد أعيد تصميمه خصيصا لمنظومة "بوسيدون" المسيرة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد كشف لأول مرة عن تطوير "بوسيدون" في رسالة إلى الجمعية الفيدرالية في عام 2018، لافتا إلى أن مثل هذه الغواصات المسيرة يمكن تزويدها بأسلحة تقليدية ونووية، ما يسمح لها بضرب مجموعة واسعة من الأهداف، بما في ذلك حاملات الطائرات والتحصينات الساحلية.

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