اليوم.. الحكم على شريك «مودة الأدهم وحنين حسام» بتهمة التزوير

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الإثنين، جلسة النطق بالحكم علي "أ.س" شريك فتيات "التيك توك" مودة الأدهم وحنين حسام وآخرين، بتهمة التزوير في محرر رسمي.وكانت محكمة أول درجة قد عاقبت المتهمتين حنين حسام ومودة الأدهم، بالحبس لمدة سنتين وتغريمهما 300 ألف جنيه بتهمة التعدى على القيم الأسرية والتحريض على الفسق والفجور من خلال نشر مقاطع فيديو خارجة على شبكة الإنترنت.ووجه النائب العام لهما اتهامات بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري واستخدامهما مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة.وكذا اتهامهما بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر مع فتيات استخدمتهن في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري للحصول من ورائها على منافع مادية وكان ذلك استغلالًا لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنّ للمال والوعد بإعطائهنّ مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية مُنظمة لأغراض الاتجار بالبشر.