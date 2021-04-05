طلاب «النور والأمل» المكفوفين في ضيافة تربية الرياضية طنطا اليوم

تستضيف كلية التربية الرياضية جامعة طنطا، اليوم، طلاب النور والأمل المكفوفين بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، لقضاء يوم ترفيهي ورياضي.وأكد الدكتور علاء حلويش، عميد الكلية، أن الكلية ستستضيف 35 طالبا وطالبة من المكفوفين من طلبة "النور والأمل" لقضاء يوم ترفيهي لمساعدتهم في الانخراط مع المجتمع الخارجي، مشيرا إلى أن اليوم سيتضمن مسابقة كرة جرس ومسابقات ثقافية وفنية لأول مرة في تاريخ الجامعة.وكشف حلويش أن الكلية ستنقل الطلاب منها وإليها علاوة على التبرع لكل طالب بزي رياضي وبعض الأجهزة الرياضية.