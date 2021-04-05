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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مصرع طفل سقط من الخامس بمصر القديمة

الإثنين 05/أبريل/2021 - 09:15 ص
مصرع طفل سقط من الخامس
مصرع طفل سقط من الخامس
هدير مصطفي
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لقي طفل ثلاث سنوات مصرعة بعد سقوطة من الطابق الخامس في مصر القديمة.

وكشفت تحريات المباحث أن الطفل سقط بعد أن كان يلعب مع شقيقه الأكبر -خمس سنوات- وعند دخولهم البلكونة وقف الطفل المتوفى على كرسي ثم سقط من البلكونة وتوفي فور سقوطه.

تلقى المقدم شادي الشاهد، رئيس مباحث قسم شرطة مصر القديمة، بلاغا من الأهالي يفيد بسقوط طفل من علو بدائرة القسم.

على الفور انتقل النقيب أحمد مصلح، معاون المباحث، وتم نقل جثة الطفل للمستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري استكمال إجراءات دفن الطفل المتوفى.

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