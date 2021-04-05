طالبان تتكبد خسائر فادحة بإقليم قندهار جنوب أفغانستان

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الإثنين، تكبد حركة "طالبان" خسائر فادحة في منطقتي أرغنداب وزيراي بإقليم قندهار جنوب أفغانستان.وقالت وزارة الدفاع الأفغانية، في بيان أوردته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، إن قوات الأمن القومي الأفغاني مدعومة من جانب القوات الجوية استهدفت حركة طالبان في منطقتي أرغنداب وزيراي بإقليم قندهار، ما أسفر عن مقتل 37 من حركة طالبان وإصابة 28 آخرين.وأضاف البيان، أن الجيش الوطني الأفغاني صادر 90 دراجة نارية تابعة لمسلحي طالبان في المنطقة، فيما تم تدمير عدد كبير من أسلحة طالبان وذخائرها خلال العمليات.