ميسي مهدد بالغياب عن الكلاسيكو أمام ريال مدريد

يستعد برشلونة لمواجهة ضيفه بلد الوليد، مساء اليوم الإثنين، على ملعب كامب نو، في إطار منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإسباني، على أن يخوض الكلاسيكو أمام ريال مدريد، السبت المقبل، في الجولة الـ30.وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن ليونيل ميسي نجم، وقائد برشلونة، وفرينكي دي يونج، لاعب خط الوسط، يواجهان خطر الغياب عن كلاسيكو الأرض أمام ريال مدريد، في حال الحصول على بطاقة صفراء أمام بلد الوليد، حيث يحمل كل منهما 4 بطاقات صفراء.وأشارت الصحيفة إلى أن ميسي حصل على الإنذار الرابع، في 27 فبراير الماضي أمام إشبيلية، وكان بإمكانه تجنب خطر الغياب عن الكلاسيكو، إذا نال بطاقة صفراء أخرى في المباريات الماضية، لكنه لم يفعل.ولفتت "موندو ديبورتيفو" أن خايمي لاتري، حكم مباراة الليلة أمام بلد الوليد، سبق أن منح ميسي البطاقة الصفراء، بعد انتهاء أحد اللقاءات، لأن الأرجنتيني احتج عليه وهو في طريقه لغرفة خلع الملابس.