رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 05 أبريل 2021 الموافق 23 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

ميسي مهدد بالغياب عن الكلاسيكو أمام ريال مدريد

الإثنين 05/أبريل/2021 - 09:13 ص
ميسي
ميسي
أ ش أ
طباعة
يستعد برشلونة لمواجهة ضيفه بلد الوليد، مساء اليوم الإثنين، على ملعب كامب نو، في إطار منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإسباني، على أن يخوض الكلاسيكو أمام ريال مدريد، السبت المقبل، في الجولة الـ30.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن ليونيل ميسي نجم، وقائد برشلونة، وفرينكي دي يونج، لاعب خط الوسط، يواجهان خطر الغياب عن كلاسيكو الأرض أمام ريال مدريد، في حال الحصول على بطاقة صفراء أمام بلد الوليد، حيث يحمل كل منهما 4 بطاقات صفراء.

وأشارت الصحيفة إلى أن ميسي حصل على الإنذار الرابع، في 27 فبراير الماضي أمام إشبيلية، وكان بإمكانه تجنب خطر الغياب عن الكلاسيكو، إذا نال بطاقة صفراء أخرى في المباريات الماضية، لكنه لم يفعل.

ولفتت "موندو ديبورتيفو" أن خايمي لاتري، حكم مباراة الليلة أمام بلد الوليد، سبق أن منح ميسي البطاقة الصفراء، بعد انتهاء أحد اللقاءات، لأن الأرجنتيني احتج عليه وهو في طريقه لغرفة خلع الملابس.

موضوعات متعلقة

أسعار الدواجن اليوم الأحد 4-4-2021 فى الأسواق

خاص| فيديو يرصد مخالفات كوفي شوب حسن شاكوش الذي أغلقته أجهزة الأمن

الجريدة الرسمية تنشر إدراج 51 شخصًا على قائمة الإرهابيين

رسميًا.. إلغاء «البابل شيت» بامتحانات أولى وتانية ثانوي


الصور

image description

جامعة دمياط تستعد لزيارة وزير التعليم العالي غدا

image description

الخيام مساكنهم والرعي أبرز أعمالهم.. حياة العرب الرحالة في مصر

image description

مصرع شاب في حادث مروري بدمياط

image description

«حفيدة حتشبسوت».. رضوى البحيري في جلسة تصوير خاصة لـ«الدستور»

image description

محافظ أسيوط يكرم المشرفين على وحدة أورام الثدى بالمستشفى العام

الأكثر قراءة

تفاصيل القبض على 3 مطربين بينهم حسن شاكوش أثناء افتتاح كافيه بمدينة نصر

أحمد حسام «ميدو» يستقيل من «بيراميدز»

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

خاص| فيديو يرصد مخالفات كوفي شوب حسن شاكوش الذي أغلقته أجهزة الأمن

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

مقتل 20 شخصًا في غرق عبارة ببنجلاديش

أحمد حسام «ميدو» يستقيل من «بيراميدز»

اليابان تتسلم شحنة من لقاح «فايزر-بيونتك» لبدء تطعيم كبار السن

مورينيو: افتقدنا بعض المدافعين خلال تعادلنا مع نيوكاسل

أيام زمان

لماذا فشل أحمد رمزي في الزواج من شمس البارودي؟

فقد سمعه ولم يمش في جنازته أحد.. مأساة زكي رستم

«كل الستات بتحبه».. شقيقة رشدي أباظة تكشف أسرار الدنجوان

«نص كلمة»... كيف سبق أحمد رجب «تويتر» بنصف قرن؟

مقالات الرأي
د. منى حلمى
المشهد الأول.. حب النفس
عمرو خالد
كيف تحبب ابنك فى ذكر الله؟
ماجد حبته
مجنونة العرش
ماجد حبته
من التحرير.. إلى الحضارة
المزيد

الثقافة

«أحلام شتوية» ينطلق على مسرح الحديقة الدولية (صور)

سعيد ناشيد عن موكب المومياوات: ليلة تجلى الرّوح المصرية

افتتاح تجريبى لقاعة «ضي» الجديدة وصالون الراحل شاكر عبدالحميد (صور)

«هؤلاء هم الإخوان».. الأكثر مبيعا بمعرض الإسكندرية للكتاب