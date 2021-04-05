1239 إصابة جديدة بكورونا في بيلاروسيا

أعلنت السلطات الصحية في بيلاروسيا، اليوم الاثنين، تسجيل ألف و239 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 327 ألفًا و304 حالة.وأفادت وكالة أنباء (بيلتا-نيوز) البيلاروسية، نقلًا عن وزارة الصحة، بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى ألفين و285 حالة وفاة، بينما وصل عدد المتعافين من المرض إلى 318 ألفًا و33 شخصا عقب تسجيل ألف و384 حالة تعاف جديدة.وأجرت بيلاروسيا على مدار أمس 18 ألفًا و850 اختبارًا للكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا"، ليرتفع الإجمالي إلى 5 ملايين و443 ألفًا و694 اختبارًا منذ بدء تفشي الوباء.