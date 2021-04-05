تجديد حبس عصابة الدراجات البخارية ببرج العرب

قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، تجديد حبس تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بسرقة الدراجات البخارية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وضبط وإحضار شركائهم على ذمة القضية.تلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة برج العرب، يفيد بورود معلومات سرية بقيام 3 عاطلين، لأحدهم معلومات جنائية، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات نارية، متخذين دائرة القسم نشاطهم الإجرامى.وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم عمل كمين والقي القبض عليهم وبمواجهتهم أقروا بها واعترفوا بارتكاب 4 وقائع سرقة، وبإرشادهم للمسروقات تم ضبط الدراجات المستولى عليها لدى عملائهم سيئي النية وهم 4 عاطلين، مُقيمين جميعهم بدائرة مركز شرطة أبوالمطامير بالبحيرة، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.