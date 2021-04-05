رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 05 أبريل 2021 الموافق 23 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تجديد حبس عصابة الدراجات البخارية ببرج العرب

الإثنين 05/أبريل/2021 - 09:09 ص
حبس عصابة الدراجات
حبس عصابة الدراجات البخارية
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
طباعة
قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، تجديد حبس تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بسرقة الدراجات البخارية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وضبط وإحضار شركائهم على ذمة القضية.

تلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة برج العرب، يفيد بورود معلومات سرية بقيام 3 عاطلين، لأحدهم معلومات جنائية، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات نارية، متخذين دائرة القسم نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم عمل كمين والقي القبض عليهم وبمواجهتهم أقروا بها واعترفوا بارتكاب 4 وقائع سرقة، وبإرشادهم للمسروقات تم ضبط الدراجات المستولى عليها لدى عملائهم سيئي النية وهم 4 عاطلين، مُقيمين جميعهم بدائرة مركز شرطة أبوالمطامير بالبحيرة، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

موضوعات متعلقة

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

رجل أعمال من أصل إسرائيلى: أردت مساعدة صديقى الأمير حمزة

«المتحدة» تعلن وقف مسلسل «الملك» وتشكيل لجنة من المتخصصين لمراجعته

قبل الافتتاح.. «الدستور» تنفرد بنشر 5 لوحات من مقتنيات متحف محمود خليل


الصور

image description

جامعة دمياط تستعد لزيارة وزير التعليم العالي غدا

image description

مصرع شاب في حادث مروري بدمياط

image description

«حفيدة حتشبسوت».. رضوى البحيري في جلسة تصوير خاصة لـ«الدستور»

image description

محافظ أسيوط يكرم المشرفين على وحدة أورام الثدى بالمستشفى العام

image description

شابان يزينان أكشاك الكهرباء في أسوان: «هنحكي فلكلور بلدنا» (صور)

الأكثر قراءة

تفاصيل القبض على 3 مطربين بينهم حسن شاكوش أثناء افتتاح كافيه بمدينة نصر

خاص| فيديو يرصد مخالفات كوفي شوب حسن شاكوش الذي أغلقته أجهزة الأمن

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

الشرطة تغلق كوفي شوب حسن شاكوش بالشمع الأحمر

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

مورينيو: افتقدنا بعض المدافعين خلال تعادلنا مع نيوكاسل

ميسي مهدد بالغياب عن الكلاسيكو أمام ريال مدريد

العواصف تقتل وتصيب 6.. وتدمر آلاف البيوت في تايلاند

إعصار استوائي يقتل 76 ويشرد الآلاف في إندونيسيا

أيام زمان

لماذا فشل أحمد رمزي في الزواج من شمس البارودي؟

فقد سمعه ولم يمش في جنازته أحد.. مأساة زكي رستم

«كل الستات بتحبه».. شقيقة رشدي أباظة تكشف أسرار الدنجوان

«نص كلمة»... كيف سبق أحمد رجب «تويتر» بنصف قرن؟

مقالات الرأي
د. منى حلمى
المشهد الأول.. حب النفس
عمرو خالد
كيف تحبب ابنك فى ذكر الله؟
ماجد حبته
مجنونة العرش
ماجد حبته
من التحرير.. إلى الحضارة
المزيد

الثقافة

سعيد ناشيد عن موكب المومياوات: ليلة تجلى الرّوح المصرية

افتتاح تجريبى لقاعة «ضي» الجديدة وصالون الراحل شاكر عبدالحميد (صور)

«هؤلاء هم الإخوان».. الأكثر مبيعا بمعرض الإسكندرية للكتاب

تفاصيل افتتاح متحف محمود خليل وحرمه بعد إغلاق 10 سنوات