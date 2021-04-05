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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تجديد حبس عاطلين يسرقان المتاجر بـ«كسر القفل» بالإسكندرية

الإثنين 05/أبريل/2021 - 09:07 ص
حبس عاطلين
حبس عاطلين
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، تجديد حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامها بارتكاب 6 وقائع سرقات المتاجر بأسلوب كسر القفل، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المسروقات.

تلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلان بتكوين تشكيلًا عصابي تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة المتاجر بأسلوب كسر القفل متخذين من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطهما الآثم.

وتم تقنين الإجراءات القانونية اللازمة وعمل كمين والقي القبض عليهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 6 وقائع سرقة، وأرشدا عن المسروقات لدى عميلان، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

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