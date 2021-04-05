الاحتلال يداهم خربة حمصة الفلسطينية ويصوّر خيام المواطنين

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، خربة حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية بفلسطين، وشرعت بتصوير خيام المواطنين.وقال مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس معتز بشارات، إن قوات الاحتلال وطواقم ما تسمى بـ "الإدارة المدنية" اقتحمت الخربة صباح اليوم وقامت بتصوير كافة الخيام، علما أن الخربة تتعرض لمداهمات شبه يومية.يذكر أن قوات الاحتلال هدمت خربة حمصة الفوقا خمس مرات خلال شهر فبراير الماضي.