28325 إصابة بكورونا في الكونغو الديمقراطية

سجلت الكونغو الديمقراطية خلال الـ24 ساعة الماضية 33 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 28 ألفا و325 إصابة.ونقلت صحيفة "ديجتال كونغو" المحلية، اليوم الإثنين، عن وزارة الصحة: إن إجمالي حالات الوفيات استقر عند 745 حالة بعد تسجيل صفر وفيات أمس.وبلغ إجمالي حالات التعافي 25 ألفا و587 حالة.. بينما بلغت حصيلة عدد الحالات النشطة 1993 حالة.