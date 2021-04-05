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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

89 ألف حالة حصيلة إصابات كورونا في قيرغيزستان

الإثنين 05/أبريل/2021 - 08:58 ص
كورونا في قيرغيزستان
كورونا في قيرغيزستان
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سجلت قيرغيزستان، اليوم الإثنين، 139 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 89 ألفا و153 إصابة.

وذكر المركز المعني برصد حالات (كوفيد-19)، وفقا لوكالة أنباء "آكي بيرس" الرسمية في قيرغيزستان، أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 107 حالات شفاء من المرض، ما رفع إجمالي المتعافين إلى 85 ألفا و271 حالة، فيما تم تسجيل حالة وفاة جديدة من جراء المرض، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1507 حالات.

وأضاف المركز أن 648 مريضًا بالفيروس التاجي يتلقون العلاج داخل المستشفيات المختلفة في جميع أنحاء البلاد، منهم 115 في حالة حرجة.

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