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الإثنين 05 أبريل 2021 الموافق 23 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1162 إصابة جديدة بكورونا في كوبا

الإثنين 05/أبريل/2021 - 08:57 ص
كورونا في كوبا
كورونا في كوبا
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ذكرت وزارة الصحة الكوبية اليوم الإثنين أنه تم تسجيل 1162 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ (24) الماضية.

ونقلت وكالة (برنسا لاتينا) الكوبية في نسختها الإنجليزية عن وزارة الصحة القول إن اجمالي حالات الإصابة ارتفع إلى 79 ألفا و544 حالة بينما بلغت حصيلة الوفيات 436 حالة بعد تسجيل 5 حالات وفاة جديدة.

وبلغت الحالات النشطة 4517 حالة بينما ارتفعت حالات التعافي إلى 74 ألفا و246 حالة.

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