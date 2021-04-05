1162 إصابة جديدة بكورونا في كوبا

ذكرت وزارة الصحة الكوبية اليوم الإثنين أنه تم تسجيل 1162 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ (24) الماضية.ونقلت وكالة (برنسا لاتينا) الكوبية في نسختها الإنجليزية عن وزارة الصحة القول إن اجمالي حالات الإصابة ارتفع إلى 79 ألفا و544 حالة بينما بلغت حصيلة الوفيات 436 حالة بعد تسجيل 5 حالات وفاة جديدة.وبلغت الحالات النشطة 4517 حالة بينما ارتفعت حالات التعافي إلى 74 ألفا و246 حالة.