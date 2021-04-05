دمياط: تجهيز 8 شون استعدادا لموسم حصاد القمح الأسبوع المقبل

أعلنت مديرية الزراعة بدمياط اليوم الاثنين، استعدادها لموسم حصاد القمح لهذا العام بعد أن تم تجهيز كافة الشون لاستقبال المحصول من المزارعين الإسبوع المقبل بعد اكتمال نضجه.وقال المهندس سميح عبد السميع وكيل وزارة الزراعة بدمياط، إنه تم تجهيز 8 شون بسعة تخزينية 36 ألف طن من القمح، كما تم توزيع الأجولة على المزارعين لتعبئة القمح فى الحقل خلال عملية الحصاد.وأشار إلى أن المساحة المنزرعة قمح هذا العام تخطت المستهدف وبلغت 18 ألفا و800 فدان.