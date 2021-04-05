1921 إصابة جديدة بكورونا في كازاخستان

سجلت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان 1921 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع إجمالي عدد المصابين في البلاد بالفيروس إلى 255 ألفًا و28 حالة.وذكرت وزارة الصحة الكازاخية، في بيان نقلته وكالة أنباء "كازينفورم" المحلية اليوم الإثنين، أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 1421 حالة شفاء تام من المرض، ليتخطى إجمالي حالات التعافي في البلاد الـ 224 ألف حالة.وأضافت الصحة الكازاخية أن عدد المرضى الذين يخضعون للعلاج حتى الآن بلغ 27 ألفًا و836 شخصًا، منهم 10 آلاف و354 مريضًا يتلقون العلاج داخل المستشفيات و117 في حالة حرجة.وفي ألماتي تم تطعيم أكثر من 7 آلاف شخص ضد فيروس كورونا حتى يوم أمس السبت، وتم تسليم المدينة 250 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.