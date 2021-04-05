1794 إصابة جديدة بكورونا في فنزويلا

سجلت وزارة الصحة الفنزويلية، اليوم الإثنين 1794 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة السابقة من بينها 15 حالة وافدة من الخارج.وذكرت الوزارة -في بيان نقلته صحيفة "إل يونيفرسال" الفنزويلية- أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 166 ألفا و131 حالة، تعافى منها 151 ألفا و374 حالة.ويبلغ عدد الحالات النشطة 13 ألفا و172 حالة.. في حين بلغت حصيلة الوفيات 1662 حالة بعد تسجيل 15 حالة جديدة.