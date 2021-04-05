استقرار الدولار الأمريكي واليورو أمام الدينار الكويتي

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الاثنين عند مستوى 0.302 دينار، كما حين استقر اليورو عند مستوى 0.355 دينار مقارنة بأسعار أمس الأحد.وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض الى مستوى 0.417 دينار في حين استقر الفرنك السويسري عند مستوى 0.320 دينار والين الياباني عند مستوى 0.003 دينار.يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.