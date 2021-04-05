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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

إسرائيل تجري مشاورات نيابية لتسمية المرشح لتشكيل الحكومة القادمة

الإثنين 05/أبريل/2021 - 08:45 ص
رئيس إسرائيل رؤوفين
رئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين
وكالات
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يجري رئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين اليوم الاثنين، مشاورات نيابية مع ممثلي الكتل البرلمانية، تمهيدا لتسمية الشخصية النيابة الأوفر حظا ليتم تكليفه بمهمة تشكيل الحكومة القادمة.

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلي فإنه سيتم بث هذه المشاورات على الهواء مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة لتعزيز مبدأ الشفافية.

وسينهي ريفلين هذه المشاورات مساء اليوم، ومن ثم سيعلن عن الشخصية التي سيتم تكليفها.

ويتزامن هذا مع مثول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم أمام قضاة المحكمة المركزية بالقدس، حيث تنطلق مرحلة الاستماع إلى البيانات في إطار محاكمته في تهم الفساد الموجهة اليه.

ولم تسفر نتائج الانتخابات التي جرت في 23مارس، وهي الرابعة في إسرائيل خلال عامين، عن فائز واضح، وظل الطيف السياسي في إسرائيل منقسما بصورة عامة إلى قسمين، أحدهما موال لنتنياهو والآخر يسعى للإطاحة به.

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