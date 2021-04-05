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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحف الإمارات: زيارة الكاظمي لأبوظبي فتحت مرحلة جديدة من العلاقات

الإثنين 05/أبريل/2021 - 08:41 ص
الكاظمي
الكاظمي
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أكدت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم أن زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى الإمارات فتحت مرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين.. مشددة على موقف الإمارات الثابت لتحقيق أمن واستقرار الدول العربية.

فتحت عنوان "دعمًا للاستقرار" قالت صحيفة الاتحاد -في افتتاحيتها اليوم الاثنين- إن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، لمس في بلده الثاني اجتماع الكلمة على دعم كل ما هو خير للشعب العراقي، انطلاقًا من توسيع آفاق التعاون، الذي سرعان ما ترجم بإعلان الإمارات عن مبادرة لاستثمار 3 مليارات دولار في العراق لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وخلق فرص جديدة للتعاون والشراكة، ودفع عجلة النمو والتنمية.

وأوضحت أن عراق الحضارة والتاريخ والأمجاد غالٍ على قلوبنا.. مشيرة إلى أن هذه رسالة إماراتية تختصر عمرًا من العلاقات الأخوية وأن الدولة لا تنسى فضل من أسهم وشارك في بنائها، لا سيما شعب بلاد ما بين النهرين الذي يحتاج اليوم إلى الكثير من المساندة والدعم، لإعادة بناء ما دمرته الحرب واستعادة دوره في الصف العربي.

من جانبها، ذكرت صحيفة الخليج في افتتاحيتها تحت عنوان "العـراق في قلب أمته" أن أهمية هذه الزيارة تكمن في أنها جاءت في توقيت حاسم ولحظة فارقة، يسعى فيها الجميع إلى بناء غد مشرق يقوم على التكافل والتعاون والتحالف على ما يحقق الأمن والرفاه.. وسيتعزز هذا الأمل بعودة العراق إلى حضن أمته، بالنظر إلى ما يمتلكه هذا البلد العربي الأصيل من مقومات حضارية وتاريخية ومن مقدرات واعدة، تجعل من دوره ضرورة لتجاوز كل التحديات القائمة.

ورأت الصحيفة أن العلاقة بين البلدين تمضي إلى مستويات جديدة، وتعكس الرغبة الصادقة في تمتينها، لاسيما في مجال البنية التحتية، واستعداد الإمارات لمدّ يد المساعدة اللوجستية للعراق الشقيق، عبر استثمارها ثلاثة مليارات دولار عند جارها الشقيق".

وقالت صحيفة الوطن في افتتاحيتها تحت عنوان "عراقنا غال على قلوبنا" إن دولة الإمارات دائمًا مع الأشقاء العرب، تدعم قضاياهم المحقة وتدعو لتعزيز مقومات الأمن الاستقرار والسلام في دولهم، وتؤكد في كافة المحافل والميادين أهمية الوقوف مع كل ما يحقق تطلعات شعوبهم في التنمية والتقدم والتطور.

وأضافت أن الانفتاح العربي برمته ودعم كافة جهود احتضانه يحظى بالتشجيع اللازم والمطلوب ليكون العراق على الخط الصحيح لطي صفحة سنوات طويلة والانتقال إلى الأفضل.

وأضحت في ختام افتتاحيتها أن زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى الإمارات، فرصة لتدعيم الروابط والعلاقات، وهذا هو الوضع الذي نريده للعراق مع كافة مكونات المجتمع الدولي التي تدعم التطور والتنمية وتحض على احترام سيادة الدول وخيارات شعوبها في العمل لتحسين الحاضر والاستعداد للمستقبل على أسس قوية.

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