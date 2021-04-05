«المصريين بالسعودية»: المملكة حظرت عمل 17 مهنة دون ترخيص

أفاد عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، أن المملكة العربية السعودية حظرت توظيف العمالة في 17 مهنة دون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة، وتضمنت كهربائي، سباك، نجار، حداد، بناء، دهان، حلاق، عاملة تزيين نسائي، اختصاصي مساج، منظف أثاث، منظف خزانات المياه، عامل تقليم الأشجار، عامل مكافحة الحشرات والآفات، فني إلكترونيات، ميكانيكي سيارات، فني ساتلايت، على أن تتم الاختبارات المهنية داخل المملكة بواسطة مختصون وخبراء وأيضًا اختبارات للعمالة قبل القدوم بدولهم عن طريق شركات دولية متخصصة.وأوضح حنفي، في بيان، أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحظر على صاحب العمل توظيف أو تشغيل أي شخص لا يحمل رخصة مزاولة مهنة أو حرفة، كما لا يجوز لأي شخص طبيعي أن يمارس أي مهنة أو حرفة ما لم يحصل على رخصة.واختتم، أنه يلتزم المهني أو الحرفي بحمل بطاقة الترخيص أثناء ممارسته للعمل، ويمنح الترخيص بذلك لمدة لا تتجاوز أربع سنوات وإذا رغب في تجديد ترخيصه فعليه تقديم طلب بذلك قبل 60 يوم قبل تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص، سعيًا من المملكة لتنظيم المهن ومكافحة التستر التجاري وضمان المنافسة العادلة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.