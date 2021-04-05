رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 05 أبريل 2021 الموافق 23 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«المصريين بالسعودية»: المملكة حظرت عمل 17 مهنة دون ترخيص

الإثنين 05/أبريل/2021 - 08:41 ص
عادل حنفي، نائب
عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين
وفاء علي
طباعة
أفاد عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، أن المملكة العربية السعودية حظرت توظيف العمالة في 17 مهنة دون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة، وتضمنت كهربائي، سباك، نجار، حداد، بناء، دهان، حلاق، عاملة تزيين نسائي، اختصاصي مساج، منظف أثاث، منظف خزانات المياه، عامل تقليم الأشجار، عامل مكافحة الحشرات والآفات، فني إلكترونيات، ميكانيكي سيارات، فني ساتلايت، على أن تتم الاختبارات المهنية داخل المملكة بواسطة مختصون وخبراء وأيضًا اختبارات للعمالة قبل القدوم بدولهم عن طريق شركات دولية متخصصة.

وأوضح حنفي، في بيان، أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحظر على صاحب العمل توظيف أو تشغيل أي شخص لا يحمل رخصة مزاولة مهنة أو حرفة، كما لا يجوز لأي شخص طبيعي أن يمارس أي مهنة أو حرفة ما لم يحصل على رخصة.

واختتم، أنه يلتزم المهني أو الحرفي بحمل بطاقة الترخيص أثناء ممارسته للعمل، ويمنح الترخيص بذلك لمدة لا تتجاوز أربع سنوات وإذا رغب في تجديد ترخيصه فعليه تقديم طلب بذلك قبل 60 يوم قبل تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص، سعيًا من المملكة لتنظيم المهن ومكافحة التستر التجاري وضمان المنافسة العادلة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.

موضوعات متعلقة

وزير التعليم يوضح حقيقة الرجوع لنظام «البوكليت»

أسعار الدواجن اليوم الأحد 4-4-2021 فى الأسواق

«المتحدة» تعلن وقف مسلسل «الملك» وتشكيل لجنة من المتخصصين لمراجعته

رجل أعمال من أصل إسرائيلى: أردت مساعدة صديقى الأمير حمزة


الصور

image description

جامعة دمياط تستعد لزيارة وزير التعليم العالي غدا

image description

مصرع شاب في حادث مروري بدمياط

image description

«حفيدة حتشبسوت».. رضوى البحيري في جلسة تصوير خاصة لـ«الدستور»

image description

محافظ أسيوط يكرم المشرفين على وحدة أورام الثدى بالمستشفى العام

image description

شابان يزينان أكشاك الكهرباء في أسوان: «هنحكي فلكلور بلدنا» (صور)

الأكثر قراءة

تفاصيل القبض على 3 مطربين بينهم حسن شاكوش أثناء افتتاح كافيه بمدينة نصر

خاص| فيديو يرصد مخالفات كوفي شوب حسن شاكوش الذي أغلقته أجهزة الأمن

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

الشرطة تغلق كوفي شوب حسن شاكوش بالشمع الأحمر

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

مورينيو: افتقدنا بعض المدافعين خلال تعادلنا مع نيوكاسل

ميسي مهدد بالغياب عن الكلاسيكو أمام ريال مدريد

العواصف تقتل وتصيب 6.. وتدمر آلاف البيوت في تايلاند

إعصار استوائي يقتل 76 ويشرد الآلاف في إندونيسيا

أيام زمان

لماذا فشل أحمد رمزي في الزواج من شمس البارودي؟

فقد سمعه ولم يمش في جنازته أحد.. مأساة زكي رستم

«كل الستات بتحبه».. شقيقة رشدي أباظة تكشف أسرار الدنجوان

«نص كلمة»... كيف سبق أحمد رجب «تويتر» بنصف قرن؟

مقالات الرأي
د. منى حلمى
المشهد الأول.. حب النفس
عمرو خالد
كيف تحبب ابنك فى ذكر الله؟
ماجد حبته
مجنونة العرش
ماجد حبته
من التحرير.. إلى الحضارة
المزيد

الثقافة

سعيد ناشيد عن موكب المومياوات: ليلة تجلى الرّوح المصرية

افتتاح تجريبى لقاعة «ضي» الجديدة وصالون الراحل شاكر عبدالحميد (صور)

«هؤلاء هم الإخوان».. الأكثر مبيعا بمعرض الإسكندرية للكتاب

تفاصيل افتتاح متحف محمود خليل وحرمه بعد إغلاق 10 سنوات