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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير نقل تايوان: اتحمل المسؤولية السياسية كاملة عن حادث القطار

الإثنين 05/أبريل/2021 - 08:40 ص
حادث القطار
حادث القطار
وكالات
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قال وزير النقل والمواصلات فى تايوان لين شيا لونج، اليوم الاثنين، في مدينة هوالين، إنه يتحمل بالتأكيد المسؤولية السياسية، ملمحا إلى أنه قد يستقيل عندما يتم الانتهاء من التعامل مع كل شيء.

وقال لين للصحفيين "سيكون الطريق طويلا أمام أسر الضحايا والمصابين.

وسنكون معهم"، مضيفا أن الوزارة ستتعامل مع مسائل من بينها التعويضات وتكاليف العلاج.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الرسمية في تايوان اليوم إن النائب العام "يو هسيو دوان" في هوالين قال إن تحديد هوية الضحايا اعتمد على تحليل الحمض النووي.

وذكرت إدارة السكك الحديدية في تايوان أن خروج القطار عن مساره في هوالين بشرق تايوان كان نتيجة سقوط شاحنة صيانة من منحدر بالقرب من موقع بناء فوق القضبان.

واصطدمت مقدمة القطار المكون من ثمان عربات وعلى متنه ما يقرب من 500 شخص متجها من تايبيه إلى مقاطعة تايتونج الشرقية بالشاحنة قبل دخوله النفق بوقت قصير.

وأسفر الحادث عن إصابة أكثر من 200 شخص.

وألقي القبض على مدير موقع بناء، يعتقد أنه فشل في السيطرة على مكابح شاحنة الصيانة بشكل صحيح، وذلك بناء على قرار من المحكمة صدر في وقت متأخر من يوم الأحد.

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