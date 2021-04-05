البابا يترأس قداس اليوبيل الذهبي لكنيسة الملاك ميخائيل بالإسكندرية الخميس

قال القمص أبرآم إميل، وكيل البطريركية بالإسكندرية؛ إن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ يترأس الخميس المقبل القداس الإلهي بكنيسة الملاك ميخائيل بالإسكندرية، تزامنًا مع اليوبيل الذهبي للكنيسة.وأوضح إميل، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه يشارك البابا في إتمام صلوات القداس الإلهي عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إلى جانب عدد من الشمامسة والشعب القبطي.وتتخذ الكنيسة خلال صلوات اليوبيل الذهبي كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة من حيث التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.