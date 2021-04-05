بابا الفاتيكان يصلي في «القصر الرسولي» مع اقتراب نهاية عيد الفصح

يعتزم بابا الفاتيكان البابا فرنسيس ترؤس صلاة خاصة ظهر اليوم الاثنين (1000 بتوقيت جرينتش) في إطار احتفالات عيد الفصح.وبعد ذلك سينتهي الاحتفال بعيد الفصح في الكنيسة الكاثوليكية رسميا.وهذه هي السنة الثانية التي يضطر فيها الحبر الأعظم لإقامة الصلوات تحت قيود مشددة بسبب جائحة كورونا.ومن المقرر أن يتم بث الصلوات عبر العديد من الوسائط، من بينها الإنترنت.وفي رسالته بمناسبة عيد الفصح أمس، دعا البابا 84 عاما، إلى التوسع في إتاحة اللقاحات المضادة لكورونا للدول الفقيرة، وذلك أمام عدد محدود من الحضور في كاتدرائية القديس بطرس.كما حذر البابا، الأرجنتيني، من الحروب وسباق التسلح حول العالم.