العواصف تقتل وتصيب 6.. وتدمر آلاف البيوت في تايلاند

أعلنت إدارة الوقاية من الكوارث في تايلاند اليوم الاثنين أن العواصف الرعدية والرياح العاتية والأمطار دمرت أكثر من ثلاثة آلاف و800 منزل في 34 مقاطعة، ما أسفر عن مقتل سيدة وإصابة خمسة آخرين.ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" التلايدندية عن وكالة الإغاثة القول إن السيدة لقيت مصرعها في منطقة موانج عندما سقط فرع شجرة على سيارتها في حين أصيب خمسة آخرون في نان وسورين وبيتشيت.وأفادت إدارة الأرصاد الجوية إن التقلبات الجوية ستستمر حتى يوم غد الثلاثاء.