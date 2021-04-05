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الإثنين 05 أبريل 2021 الموافق 23 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة 586 تعديا على نهر النيل بالغربية

الإثنين 05/أبريل/2021 - 08:37 ص
إزالة تعديا على نهر
إزالة تعديا على نهر النيل بالغربية
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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أزالت محافظة الغربية 586 حالة تعدي على ضفتي نهر النيل بمساحة 50867 مترا، من 20 مارس وحتى 4 أبريل الجاري، ضمن الموجة 17 لإزالة التعديات.

وقامت رئاسة مركز ومدينة سمنود بإزالة 55 حالة تعدي على ضفتي نهر النيل، وزفتى 276 حالة، بسيون 97 حالة، وأزال مركز ومدينة كفر الزيات 158 حالة.

وأهابت المحافظة بالمواطنين الحفاظ على النهر باعتباره شريان الحياة لكل المصريين، فضلًا عن حماية أملاك الدولة على المجاري المائية من ترع ومصارف، كما تؤكد أنها مستمرة بشن حملات يومية لإزالة كافة التعديات على المجاري المائية ونهر النيل.

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