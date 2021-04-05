تباطؤ وتيرة نمو نشاط قطاع التصنيع في الفلبين

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الاثنين تباطؤ وتيرة نمو النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع في الفلبين خلال مارس الماضي.وبحسب بيانات مؤسسة آي.إتش.إس.ماركيت للدراسات تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في الفلبين خلال الشهر الماضي إلى 52.2 نقطة مقابل 52.5 نقطة خلال فبراير الماضي.يذكر أن قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة تشير إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع.وقالت شيريا باتيل المحللة الاقتصادية في آي.إتش.إس ماركيت إن "الأداء القوي خلال الربع الأول يضع القطاع في موقف جيد للعودة إلى نمو الناتج الصناعي خلال 221، حيث نتوقع حاليا نموه بمعدل 7.1".وتباطأت وتيرة نمو الطلبيات الجديدة لدى شركات التصنيع، في ظل استمرار ضعف الطلب الخارجي. وأدى استمرار ضعف الطلبيات الجديدة والاستقالات الطوعية للعمال إلى تراجع طفيف في عدد القوة العاملة.واستمرت الشركات متفائلة بشأن ارتفاع الإنتاج خلال الـ 12 شهرا المقبلة مع الأمل في زيادة المبيعات.