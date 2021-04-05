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الإثنين 05 أبريل 2021 الموافق 23 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الدولار يستقر وسط ترقب بيانات اقتصادية مشجعة

الإثنين 05/أبريل/2021 - 08:35 ص
الدولار
الدولار
وكالات
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استقر الدولار إلى حد كبير اليوم الاثنين، إذ استقبل المستثمرون تقرير الوظائف القوي في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، وتتجه أنظارهم إلى بيانات بشأن قطاع الخدمات الأمريكي لاستقاء ما يؤكد على انتعاش اقتصادي قوي من صدمة فيروس كورونا.

وفي الفترة من يناير إلى مارس، سجلت العملة الأمريكية أفضل أداء فصلي لها في نحو ثلاث سنوات مقابل عملات رئيسية، وذلك بفضل تحسن في الاقتصاد الأمريكي وزيادة عوائد السندات.

ويقول محللون إنهم يرجحون أن تحقق العملة الأمريكية مزيدا من المكاسب، إذ يبحث المستثمرون عن وسائل للرهان على تعافي الاقتصاد العالمي من أسوأ مراحل جائحة فيروس كورونا.

وبلغ الدولار في أحدث التعاملات 110.62 ين، وهو غير بعيد عن أعلى مستوياته في عام.

ومقابل اليورو، بلغ الدولار 1.1760 دولار، ليكون قرب قمة خمسة أشهر.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3826 دولار.

وزاد الدولار إلى 0.9430 فرنك سويسري.

ومقابل سلة من ست عملات رئيسية، لم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار الذي بلغ 93.015.

من ناحية أخرى، صعد الدولار الأسترالي إلى 0.7613 دولار، في حين بلغ الدولار النيوزيلندي 0.7027 دولار.

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