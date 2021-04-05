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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التعليم» تكشف طرق تجميع نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

الإثنين 05/أبريل/2021 - 08:30 ص
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
ريم محمود
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كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، طرق تجميع نتيجة طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام بامتحانات الفصل الدراسى الثانى المقرر لها أن تنطلق فى شهرى أبريل الجارى ومايو المقبل.

وأوضحت أن الإدارة التعليمية تتولى تجميع درجات الطلاب من المدارس التابعة لها عن طريق اسطوانة مدمجة cd، بعد امتحانات شهر مايو تمهيدا لإرسالها إلى المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى عبر تطبيق سيتم إخطار الإدارات التعليمية به لإعداد النتيجة.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان عبر صفحتها الرسمية علي فيس بوك، إلى أنه سيتم إعداد النتيجة فى صورة تقديرات بالألوان المحددة، لتحديد نتيجة الطالب النهائية وفى حالة ظهور النتيجة النهائية للطالب ووجود مؤشر النتيجة بالمنطقة الرمادية" ضعيف"، فى مادة أو أكثر يكون له الحق فى أداء امتحان الدور الثانى فى تلك المواد.

وأوضحت أنه بالنسبة لامتحانات المواد التى لا تضاف للمجموع ومواد الهوية القومية للمدارس الدولية تمتحن فى المدرسة تحت إشراف الإدارة التعليمية.

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