مقتل وإصابة 5 من الأمن الأفغاني في انفجار عبوة ناسفة بكابول

أعلنت الشرطة الأفغانية اليوم الإثنين، مقتل أحد أفراد قوات الأمن وإصابة أربعة آخرين في انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة للجيش في منطقة كاراباخ في العاصمة كابول.وأوضحت الشرطة - في بيان نقلته قناة "طلوع نيوز" الأفغانية - أن الحادث وقع في حوالي الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي في قرية سابز سانج، وقد تمكنت قوات الأمن من رصد لغم آخر وابطال مفعوله، فيما لم تعلن بعد أي جهة مسئوليتها عن الانفجار.