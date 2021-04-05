«سيمنار» لتمريض دير «العذراء» شمالي ألمانيا

أقامت إيبارشية شمالي ألمانيا "سيمنار" للممرضات والممرضين في دير السيدة العذراء والقديس موريس في هوكستر بولاية فستفاليا التابع للإيبارشية.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.