كورونا عالميا: مليونان و866 ألف وفاة و131 مليونًا و931 ألف إصابة

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الإثنين، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ مليونين وأكثر من 866 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الإجمالية 131 مليونا وما يقارب من 931 ألف إصابة، تعافى منهم 106 ملايين ونحو 222 ألف مريض.وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الأحد تراجعًا طفيفًا جدا في عدد الاصابات الجديدة المكتشفة، وتراجعًا ملموسًا في عدد الوفيات، وذلك مقارنة بإحصاءات اليوم السابق، إذ أحصت 535 ألفا و111 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 6،746 حالة وفاة.وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الأحد أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، البرازيل (1،233 وفاة)، والهند (477 وفاة)، وإندونيسيا (427 وفاة)، وروسيا (357 وفاة)، وإيطاليا (326 وفاة)، ولأول مرة منذ فترة طويلة تحل أمريكا في المركز السادس بحصيلة وفيات يومية منخفضة مقارنة بالفترات السابقة حيث سجلت (270 وفاة).وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، الهند (103،793 إصابة)، وفرنسا (60،922 إصابة)، ومن دول الشرق الاوسط تركيا (41،998 إصابة)، وأمريكا (36،983 إصابة)، والبرازيل (31،359 إصابة). وأصبحت الهند تتقدم على دول العالم في تسجيل أعلى حصيلة إصابات كل 24ساعة منذ عدة أيام، فيما اصبحت تركيا تعاني من سرعة انتشار الفيروس بين المواطنين.ولا تزال أمريكا في طليعة دول العالم قياسًا بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات إجمالية، تليها البرازيل التي أصبحت تعاني بشدة من الوباء في المرتبة الثانية، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الإثنين الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أمريكا (568،777 وفاة)، والبرازيل (331،530 وفاة)، والمكسيك (204،147 وفاة)، والهند (165،132 وفاة)، وبريطانيا (126،836 وفاة).وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا عالميًا من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أمريكا (31،428،331 إصابة)، والبرازيل (12،984،956 إصابة)، والهند (12،589،067 إصابة)، وفرنسا (4،822،470 إصابة)، وروسيا (4،580،894 إصابة).