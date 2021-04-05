الاحتلال يعتقل 4 مواطنين شمال رام الله

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أربعة مواطنين من قرية كوبر شمال غرب رام الله.وذكرت مصادر أمنية لوكالة فلسطين الجديدة، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: عاصم نبيل العبد (26 عاما)، ومصطفى رائد البرغوثي (30 عاما)، ومحمد فهمي عصفور، ووطن عاصف البرغوثي (23 عاما)، وذلك عقب دهم منازلهم، وتفتيشها.