الاحتلال يعتقل 4 مواطنين شمال رام الله
الإثنين 05/أبريل/2021 - 08:21 ص
وكالاتطباعة
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أربعة مواطنين من قرية كوبر شمال غرب رام الله.
وذكرت مصادر أمنية لوكالة فلسطين الجديدة، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: عاصم نبيل العبد (26 عاما)، ومصطفى رائد البرغوثي (30 عاما)، ومحمد فهمي عصفور، ووطن عاصف البرغوثي (23 عاما)، وذلك عقب دهم منازلهم، وتفتيشها.
وذكرت مصادر أمنية لوكالة فلسطين الجديدة، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: عاصم نبيل العبد (26 عاما)، ومصطفى رائد البرغوثي (30 عاما)، ومحمد فهمي عصفور، ووطن عاصف البرغوثي (23 عاما)، وذلك عقب دهم منازلهم، وتفتيشها.