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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

10197 إصابة جديدة بكورونا في أوكرانيا

الإثنين 05/أبريل/2021 - 08:20 ص
كورونا في أوكرانيا
كورونا في أوكرانيا
أ ش أ
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قال وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف اليوم الاثنين، إنه تم تسجيل 10 الاف و179 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد مليونا و755 ألفًا و888 إصابة.

وأضاف ستيبانوف، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، أن الإصابات الجديدة تتضمن 431 طفلًا و152 عاملًا في مجال الرعاية الصحية.

وأوضح أنه تم تسجيل 254 حالة وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي حالات الوفيات إلى 34 ألفا و587 شخصا.مشيرا إلى أن 4 آلاف و946 شخصا تماثلوا الشفاء، ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى مليون و352 ألفا و139 شخصا.

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