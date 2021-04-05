مقتل 37 من طالبان في عمليات أمنية للجيش الأفغاني

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية اليوم الإثنين، مقتل 37 على الأقل من عناصر حركة طالبان وإصابة 28 آخرين، في عمليات أمنية للجيش في منطقتي أرغنداب وزيراي بإقليم قندهار جنوبي البلاد.وذكرت الدفاع الأفغانية - في بيان أوردته قناة "طلوع نيوز" الأفغانية - أن قوات الجيش صادرت 90 دراجة نارية خلال العملية ودمرت كمية كبيرة من الأسلحة، كما طهرت قرية "تابين" في منطقة أرغنداب من عناصر طالبان.وكانت قوات الأمن الأفغانية قد تمكنت أمس من استعادة السيطرة على منطقة أرغنداب التي كانت تحت نفوذ طالبان خلال الأشهر القليلة الماضية، وقد زرعت الحركة الألغام على طول الطرق المتصلة بالمنطقة، ما من شأنه أن يؤخر عودة النازحين إلى ديارهم.