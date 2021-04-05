ارتفاع إصابات كورونا في تايلاند لـ 29321

أعلنت السلطات الصحية في تايلاند، اليوم الإثنين، تسجيل 194 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية، أنه من بين الحالات الجديدة هنالك 137 حالة إصابة محلية و12 حالة وافدة من خارج البلاد.وارتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 29 ألفا و321 شخصا، فيما استقر عدد حالات الوفاة إلى 95 حالة بعد تسجيل صفر حالات أمس.